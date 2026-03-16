Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Цою: Энергокризис – еще одно доказательство необходимости развития альтернативных маршрутов

    Румыния считает ключевой задачей сегодня деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке, чтобы снять давление на цены на энергоносители.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою перед началом заседания Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе.

    "В данный момент премьер-министр Румынии [Илие Боложан] ведет переговоры с нефтедобывающими компаниями, чтобы найти решение для стабилизации цен", - сказала министр.

    Глава МИД Румынии отметила, что нынешний энергокризис также подчеркнул значимость Черного моря не только с точки зрения безопасности Европы, но и инфраструктурных проектов: для транспортировки энергоресурсов, прокладки подводных кабелей и в обеспечении связи с другими континентами.

    "В следующем году крайне важно развивать все больше и больше инфраструктуры для обеспечения альтернативных потоков энергии на случай возникновения кризисов в разных частях мира", - заявила она.

    Что касается необходимости поддержки Украины, позиция Румынии очень четкая: кредит в размере 90 миллиардов евро должен быть выделен быстро.

    "Хорошо, что ЕС принял решение продлить на шесть месяцев действующие санкции в отношении России. Но необходимо сделать больше для усиления давления, особенно учитывая, что у России теперь есть дополнительный источник дохода в виде доходов от нефти, которые ранее не были на таком уровне. А именно – принять 20-ый пакет санкций", - сказала Цою.

    Отвечая на вопрос о мандате для миссии ASPIDIS, представитель Румынии отметила, что ее страна не участвует в этой морской миссии. "Для нас очень важно сосредоточить наши военно-морские силы на Черном море, поскольку там тоже есть свои проблемы. Но мы готовы внести свой вклад в общие переговоры по поводу этой морской миссии", - отметила Цою.

    Оана-Сильвия Цою МИД Румынии Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
