Среди совершающих кражу электроэнергии есть также известные и влиятельные люди - ОФИЦИАЛЬНО

Агджабеди. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе среди лиц, совершающих кражу электроэнергии, есть также известные и влиятельные люди.

Как сообщает Report, об этом говорится в объявлении для жителей, сделанном Агджабединскими районными электросетями Аранского регионального управления энергоснабжения и продажи.

В предупреждении также отмечается, что по фактам использования электроэнергии по линиям, проведенным в обход счетчиков, будут организованы рейды: "В ходе рейдов, проведенных в последнее время, были выявлены факты использования электроэнергии по линиям, проведенным в обход счетчиков".

В объявлении сообщается, что анонимность лиц, помогающих разоблачить потребителей, использующих электроэнергию по линиям, проведенным в обход счетчиков, будет обеспечена, они также будут вознаграждаться.