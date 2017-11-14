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    Среди совершающих кражу электроэнергии есть также известные и влиятельные люди - ОФИЦИАЛЬНО

    По фактам использования электроэнергии по линиям, проведенным в обход счетчиков, будут организованы рейды

    Агджабеди. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Агджабединском районе среди лиц, совершающих кражу электроэнергии, есть также известные и влиятельные люди.

    Как сообщает Report, об этом говорится в объявлении для жителей, сделанном Агджабединскими районными электросетями Аранского регионального управления энергоснабжения и продажи.

    В предупреждении также отмечается, что по фактам использования электроэнергии по линиям, проведенным в обход счетчиков, будут организованы рейды: "В ходе рейдов, проведенных в последнее время, были выявлены факты использования электроэнергии по линиям, проведенным в обход счетчиков".

    В объявлении сообщается, что анонимность лиц, помогающих разоблачить потребителей, использующих электроэнергию по линиям, проведенным в обход счетчиков, будет обеспечена, они также будут вознаграждаться.

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