Спор в Саатлы закончился поножовщиной
Происшествия
- 22 марта, 2026
- 23:15
Житель Саатлинского района был убит своим односельчанином.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Фаталикенд Саатлинского района.
Так, на почве конфликта житель села Ровшан Садьяр оглы Абдуллаев, 1976 года рождения, получил ножевое ранение, нанесенное его односельчанином.
Пострадавшего доставили в Центральную районную больницу Саатлы, однако спасти его не удалось.
По факту ведется расследование.
Последние новости
