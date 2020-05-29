Ряд ограничений в рамках мер по борьбе с COVID-19 в Азербайджане остался в силе

С 31 мая в Азербайджане будет снята часть ограничений, введенных в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении оперативного штаба при Кабинете министров.

Однако ряд ограничений останется в силе до 15 июня.

В настоящее время на территории республики действуют следующие ограничения:

- приостановлен въезд и выезд на территорию страны по наземному и воздушному транспортному пути, за исключением грузоперевозок;

- за исключением движения машин спецназначения, скорой помощи, аварийно-восстановительных, а также грузовых автомобилей, приостановлены въезд и выезд в Баку, Сумгайыт, Абшеронский район, Гянджу и Лянкяран, а также пассажироперевозки по наземному и воздушному транспорту в другие города и районы страны;

- приостановлен учебный и учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях;

- прекращен прием граждан в государственных органах, за исключением центров ASAN Xidmət и центров DOST;

- за исключением похорон, запрещены организация и проведение религиозных ритуальных служб, а также траурных церемоний в залах, палатках и других закрытых помещениях;

- запрещена организация свадебных церемоний;

- приостановлено проведение массовых мероприятий;

- запрещено оказание услуг по организации мероприятий, в том числе дней рождения, свадеб, помолвок и других церемоний подобного рода на дому и иных местах;

- запрещено скопление лиц в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках и других местах, в группах более 10 человек;

- приостановлена деятельность развлекательных заведений, в том числе детских развлекательных заведений (включая находящихся на территории бульвара и парков);

- прекращена деятельность кинотеатров, театров, спортивных залов и других объектов культуры, за исключением музеев и выставочных залов;

- запрещено использование кальянов в объектах общественного питания;

- с 22:00 до 08:00 в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе приостановлено обслуживание клиентов во всех заведениях общественного питания;

- запрещено навещать родственников, проходящих лечение в медицинских учреждениях;

- приостановлено оказание спортивных и оздоровительных услуг (за исключением медицинских услуг в этой области);

- запрещены услуги по оказанию массажа и посещение бань.