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Ряд ограничений в рамках мер по борьбе с COVID-19 в Азербайджане остался в силе

Список ограничений в рамках мер по борьбе с COVID-19 в Азербайджане

С 31 мая в Азербайджане будет снята часть ограничений, введенных в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19). 

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении оперативного штаба при Кабинете министров. 

Однако ряд ограничений останется в силе до 15 июня. 

В настоящее время на территории республики действуют следующие ограничения: 

- приостановлен въезд и выезд на территорию страны по наземному и воздушному транспортному пути, за исключением грузоперевозок; 

- за исключением движения машин спецназначения, скорой помощи, аварийно-восстановительных, а также грузовых автомобилей, приостановлены въезд и выезд в Баку, Сумгайыт, Абшеронский район, Гянджу и Лянкяран, а также пассажироперевозки по наземному и воздушному транспорту в другие города и районы страны;

- приостановлен учебный и учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях; 

- прекращен прием граждан в государственных органах, за исключением центров ASAN Xidmət и центров DOST; 

- за исключением похорон, запрещены организация и проведение религиозных ритуальных служб, а также траурных церемоний в залах, палатках и других закрытых помещениях; 

- запрещена организация свадебных церемоний; 

- приостановлено проведение массовых мероприятий; 

- запрещено оказание услуг по организации мероприятий, в том числе дней рождения, свадеб, помолвок и других церемоний подобного рода на дому и иных местах; 

- запрещено скопление лиц в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках и других местах, в группах более 10 человек; 

- приостановлена деятельность развлекательных заведений, в том числе детских развлекательных заведений (включая находящихся на территории бульвара и парков);

- прекращена деятельность кинотеатров, театров, спортивных залов и других объектов культуры, за исключением музеев и выставочных залов; 

- запрещено использование кальянов в объектах общественного питания; 

- с 22:00 до 08:00 в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе приостановлено обслуживание клиентов во всех заведениях общественного питания; 

- запрещено навещать родственников, проходящих лечение в медицинских учреждениях; 

- приостановлено оказание спортивных и оздоровительных услуг (за исключением медицинских услуг в этой области); 

- запрещены услуги по оказанию массажа и посещение бань.

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