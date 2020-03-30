Спикер парламента: Очередные заседания планируем проводить онлайн

"Сегодня коронавирусная инфекция охватила более чем 190 стран мира. В результате проделанной президентом Азербайджана и первым вице-президентом работы в нашей стране осуществляются превентивные меры по борьбе с этим вирусом".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявила председатель парламента Сахиба Гафарова.

Она отметила, что в рамках борьбы с короновирусом Милли Меджлис работает в специальном рабочем режиме: "Будущие заседания Милли Меджлиса планируем проводить онлайн".