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Спикер парламента: Очередные заседания планируем проводить онлайн

Спикер: Будущие заседания Милли Меджлиса планируем проводить онлайн

"Сегодня коронавирусная инфекция охватила более чем 190 стран мира. В результате проделанной президентом Азербайджана и первым вице-президентом работы в нашей стране осуществляются превентивные меры по борьбе с этим вирусом".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявила председатель парламента Сахиба Гафарова.

Она отметила, что в рамках борьбы с короновирусом Милли Меджлис работает в специальном рабочем режиме: "Будущие заседания Милли Меджлиса планируем проводить онлайн".

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