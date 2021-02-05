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Созданы 4 полевых пункта полиции Кельбаджара

Созданы 4 полевых пункта полиции Кельбаджара На стационарных постах на въезде в район и на его территории, также установлены железные для комфортного и безопасного несения службы сотрудниками полиции
Происшествия
5 февраля 2021 г. 17:52
Созданы 4 полевых пункта полиции Кельбаджара

После освобождения Кельбаджарского района от оккупации 25 ноября сотрудники районного отдела полиции вернулись на места постоянной дислокации.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе, в этом горном районе сотрудники полиции несут службу вместе с военнослужащими Внутренних войск МВД Азербайджана.

Размещенный в районе личный состав следит за выполнением правил безопасности, обеспечивает пропуск на территорию только лиц со спецразрешением.

По поручению руководства МВД, проведена определенная работа по улучшению служебных условий сотрудников полиции. Административное здание РОП капитально отремонтировано, созданы необходимые условия для эффективной службы. В дежурной части и служебных помещениях установлено телекоммуникационное оборудование.

Кроме того, учитывая сложный рельеф местности, сотрудники пост-патрульной службы были обеспечены автомобилями типа "пикап", обладающими лучшими возможностями маневрирования в условиях высокогорья во время автопатрулирования.

Созданы 4 полевых пункта, на которых установлены информационные доски. На стационарных постах на въезде в район и на его территории, также установлены железные для комфортного и безопасного несения службы сотрудниками полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcər polisinin 4 sahə məntəqəsi yaradılıb

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