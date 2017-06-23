Советник президента SOCAR скончался

23 июня, 2017 09:38

© Courtesy İmage Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Советник президента SOCAR Ровнага Абдуллаева Фарамаз Рустамов скончался. Как сообщает Report, в связи с кончиной Ф. Рустамова руководство SOCAR и коллектив головного офиса выражают соболезнования семье и близким покойного.