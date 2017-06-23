Советник президента SOCAR скончался

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Советник президента SOCAR Ровнага Абдуллаева Фарамаз Рустамов скончался.
Как сообщает Report, в связи с кончиной Ф. Рустамова руководство SOCAR и коллектив головного офиса выражают соболезнования семье и близким покойного.
Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Советник президента SOCAR Ровнага Абдуллаева Фарамаз Рустамов скончался.
Как сообщает Report, в связи с кончиной Ф. Рустамова руководство SOCAR и коллектив головного офиса выражают соболезнования семье и близким покойного.
News DepartmentАвтор новости
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