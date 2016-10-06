Совершивший кражу в Бакинском колледже был сотрудником данного учебного заведения

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники 18-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции задержали жителя Физулинского района Гасана Абдуллаева, подозреваемого в краже 34 ноутбуков, 3 проекторов и монитора из Бакинского колледжа управления и технологии

Как сообщает Report, выяснилось, что Г.Абдуллаев работал в указанном колледже и за время работы незаконно приобрел ключи от склада колледжа. После этого он в разное время крал вещи со склада. Украденные ноутбуки и другое компьютерное оборудование он продавал в различных торговых центрах Баку.

По указанному факту возбуждено уголовное дело в следственном отделе Наримановского РУП, расследование продолжается. Сотрудники полиции не исключают участие Г.Абдуллаева в других преступлениях.