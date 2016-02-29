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    Совершена попытка угона принадлежавшего госкомитету автомобиля

    Окна машины сломаны

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В Баку совершена попытка угона автомобиля.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице З.Ахмедбекова в Ясамальском районе. 

    Неизвестный сломал окна автомобиля марки Nissan Tiana, управляемого жителем Баку Руфатом Исрафиловым, и попытался угнать его. Однако его попытка была безуспешной. 

    Автомобиль принадлежит Государственному комитету ценных бумаг. 

    По факту возбуждено уголовное дело в 27-м отделении полиции Ясамальского районного управления полиции.

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