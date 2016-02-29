Совершена попытка угона принадлежавшего госкомитету автомобиля

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В Баку совершена попытка угона автомобиля.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице З.Ахмедбекова в Ясамальском районе.

Неизвестный сломал окна автомобиля марки Nissan Tiana, управляемого жителем Баку Руфатом Исрафиловым, и попытался угнать его. Однако его попытка была безуспешной.

Автомобиль принадлежит Государственному комитету ценных бумаг.

По факту возбуждено уголовное дело в 27-м отделении полиции Ясамальского районного управления полиции.