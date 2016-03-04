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    Совершены кражи в пяти средних школах Абшеронского района

    Задержаны подозреваемые в краже

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Совершены кражи в пяти средних школах Абшеронского района.

    Как сообщает Report со ссылкой на  официальный сайт МВД Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, задержаны жители поселка Масазыр Мулькядар Рагимов, Акбер Керимов и Намиг Гасанли, подозреваемые в том, что 1 и 2 марта из средней школы №2 в городе Хырдалан украли 2500 манатов и мобильный телефон, из средней школы №1 - 580 манатов, в средней школе №1 в поселке Масазыр - компьютер, из сейфа средней школы села Чираглы Лачинского района, расположенного в поселке Масазыр -  700 манатов, из административного здания средней школы №2 - 2 компьютера. 

    Расследования по вышеуказанным фактам продолжаются.

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