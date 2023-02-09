Сотрудники МЧС спасли граждан, застрявших в ущелье недалеко от Мингячевира

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что группа граждан оказалась заблокирована в районе хребта Боздаг недалеко от города Мингячевир.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что группа граждан оказалась заблокирована в районе горного хребта Боздаг недалеко от города Мингячевир.

Как сообщает Report, в район незамедлительно выехали сотрудники Мингячевирского городского отряда пожарной охраны МЧС.

Спасатели установили, что трое граждан остались без помощи в ущелье глубиной около 50 метров.

Сотрудники МЧС провели спасательную операцию с использованием специального оборудования. Все трое граждан были вызволены из ущелья.