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Сотрудники МЧС спасли граждан, застрявших в ущелье недалеко от Мингячевира

Сотрудники МЧС спасли граждан, застрявших в ущелье недалеко от Мингячевира На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что группа граждан оказалась заблокирована в районе хребта Боздаг недалеко от города Мингячевир.
Происшествия
9 февраля 2023 г. 11:58
Сотрудники МЧС спасли граждан, застрявших в ущелье недалеко от Мингячевира

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что группа граждан оказалась заблокирована в районе горного хребта Боздаг недалеко от города Мингячевир.

Как сообщает Report, в район незамедлительно выехали сотрудники Мингячевирского городского отряда пожарной охраны МЧС.

Спасатели установили, что трое граждан остались без помощи в ущелье глубиной около 50 метров.

Сотрудники МЧС провели спасательную операцию с использованием специального оборудования. Все трое граждан были вызволены из ущелья.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevir şəhəri yaxınlığında dağda köməksiz qalmış 3 nəfər xilas edilib

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