Сотрудники Государственной налоговой службы арестованы за взятку

В соответствии с решительной политической волей президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в стране продолжаются комплексные, системные и последовательные меры, направленные на борьбу с коррупционными правонарушениями в различных сферах и должностными лицами, а также такими негативными факторами как коррупция и взяточничество, затеняющими социальное благосостояние населения.

В поступившей в Report совместной информации пресс-служб Генпрокуратуры и Министерства экономики сообщается, что в целях реализации задач, поставленных главой государства в данном направлении, Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре осуществляются последовательные и неотложные меры по привлечению совершивших коррупционные преступления должностных лиц к ответственности.

На основе поступившей информации было проведено соответствующее расследование, в ходе которого было установлено, что сотрудники Управления оперативного налогового контроля Главного управления по работе с малым предпринимательством города Баку Государственной налоговой службы Азер Аллахвердиев и Джахид Таиров, войдя в предварительный сговор, прибыли в принадлежащую гражданину пекарню, и в обмен на то, что не будут проводить налоговых проверок в течение текущего года, потребовали в общей сложности 6 000 манатов.

В результате неотложных следственно-оперативных мер, проведенных с использованием специальных технических средств, оба должностных лица были задержаны 4 мая при получении части этой суммы в качестве взятки.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статье 311.3 (получение взятки) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, необходимые для полного и всестороннего расследования всех обстоятельств уголовного дела.