О нас

Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Физули

Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Физули В селе Араятлы Физулинского района произошло ДТП.
Происшествия
9 декабря 2024 г. 17:20
Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Физули

В селе Араятлы Физулинского района произошло ДТП.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В результате ДТП пострадали сотрудники Агентства Салман Гахраманов 1995 г.р., Рамиз Бейлярзаде 2000 г.р. и Мустафа Гасымов 1990 г.р.

Пострадавшие были доставлены в Физулинскую районную центральную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, после чего их направили в Гянджинскую городскую больницу.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Report сообщили, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, двое из них (1990 и 2000 годов рождения) из-за тяжелого состояния направлены в частное медицинское учреждение в Гяндже. Предпринимаются необходимые меры по эвакуации пациента 1995 года рождения, состояние которого оценивается как средней тяжести.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Füzulidə ANAMA əməkdaşları yol qəzasına düşüb, xəsarət alanların son durumu açıqlanıb

Экслюзивные новости

ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi