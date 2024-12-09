Сотрудники ANAMA попали в ДТП в Физули

В селе Араятлы Физулинского района произошло ДТП.

В селе Араятлы Физулинского района произошло ДТП.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

В результате ДТП пострадали сотрудники Агентства Салман Гахраманов 1995 г.р., Рамиз Бейлярзаде 2000 г.р. и Мустафа Гасымов 1990 г.р.

Пострадавшие были доставлены в Физулинскую районную центральную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь, после чего их направили в Гянджинскую городскую больницу.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Report сообщили, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, двое из них (1990 и 2000 годов рождения) из-за тяжелого состояния направлены в частное медицинское учреждение в Гяндже. Предпринимаются необходимые меры по эвакуации пациента 1995 года рождения, состояние которого оценивается как средней тяжести.