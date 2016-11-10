Сотрудника "Akkord" сбил автомобиль

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку направлявшегося с работы домой 38-летнего мужчину сбил автомобиль.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Пиршаги.

Пытавшегося перейти дорогу Агаджанова Эльхана Кярям оглу 1978 г.р. сбил автомобиль.

Водитель скрылся с места происшествия.

Получивший тяжелые травмы Э.Агаджанов на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

Отмечается, что Э.Агаджанов работал в предприятии группы компаний "Akkord" в Пиршаги.

По факту ведется расследование.