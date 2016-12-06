Сотрудник ГТК получил тяжелую травму при неизвестных обстоятельствах

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Житель Баку при неизвестных обстоятельствах получил тяжелую травму.

Как сообщает Report, инцидент произошел в доме №22 в поселке Ени Рамана Сабунчинского района.

Так, Джаббаров Вусал Мусеиб оглу 1984 г.р. был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Пострадавший заявил сотрудникам Сабунчинского РУП, что упал во время занятий спортом, и в его тело вонзились куски шифера.

Его состояние расценивается как тяжелое.

Сотрудники РУП сомневаются в словах В.Джаббарова и не воспринимают сказанное как факт. Точные причины происшествия станут известны после расследований.

Отметим, что В.Джаббаров работает сторожем в Государственном таможенном комитете.