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    Сотрудник Госагентства автодорог Азербайджана умер на работе

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Должностное лицо Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана скончалось на работе.

    Как сообщает Report, на 70-м году жизни скончался заместитель начальника отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог местного и регионального значения Управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог Агентства Юсиф Бабаев.

    Отмечается, что смерть наступила от сердечного приступа.

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