Сотрудник Госагентства автодорог Азербайджана умер на работе

6 июля, 2018 10:47

https://report.az/storage/news/abd8aa8fe00a49f597cc2caeee02a386/a3e4efa2-15d8-42a3-b99e-6d09d998ac6d_292.jpg Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Должностное лицо Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана скончалось на работе. Как сообщает Report, на 70-м году жизни скончался заместитель начальника отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог местного и регионального значения Управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог Агентства Юсиф Бабаев. Отмечается, что смерть наступила от сердечного приступа.

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