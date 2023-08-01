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Сотрудник Генпрокуратуры: Уголовное дело по событиям в Мешали было возбуждено 11 января 1992 года

Сотрудник Генпрокуратуры: Уголовное дело по событиям в Мешали было возбуждено 11 января 1992 года Уголовное дело, связанное с событиями в Мешали, было возбуждено 11 января 1992 года.
Происшествия
1 августа 2023 г. 10:20
Сотрудник Генпрокуратуры: Уголовное дело по событиям в Мешали было возбуждено 11 января 1992 года

Уголовное дело, связанное с событиями в Мешали, было возбуждено 11 января 1992 года.

Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала AzTV заявил старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров.

По его словам, уголовное дело по фактам геноцида, депортации азербайджанцев, уничтожения, повреждения сельского и государственного имущества, и причинения материального ущерба в крупном размере в селе Мешали было возбуждено 11 января 1992 года.

Представитель ведомства представил фотографии с места событий, сделанные сотрудниками Генпрокуратуры 11 января 1992 года в селе Мешали.

Сообщив, что личность Вагифа Черкезовича Хачатуряна была установлена в результате длительного расследования, И.Сафаров отметил, что с 2013 года В.Хачатурян находился в международном розыске.

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Версия на английском языке ФотоGeneral Prosecutor's Office: Criminal case related to Meshali incident launched on January 11, 1992
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluğun rəsmisi: "Meşəli hadisələri ilə bağlı cinayət işi 1992-ci il yanvarın 11-də başlanıb"

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