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Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле

Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле Проведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы
Происшествия
22 января 2021 г. 12:21
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
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22 января в прокуратуру Джабраильского района поступила информация о том, что сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию Султанов Азер Али оглу, 1974 года рождения, получил телесные повреждения, подорвавшись на мине на территории освобожденного от оккупации села Мехдили Джабраильского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе разбирательств было установлено, что командированный в этот район сотрудник агентства Азер Султанов при проведении работ по разминированию на территории в связи со строительством новой железнодорожной линии подорвался на мине и получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту прокуратурой Джабраильского района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) Уголовного кодекса АР.

Проведен осмотр места происшествия, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin əməkdaşı Cəbrayılda minaya düşüb

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