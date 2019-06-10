Соратник Пашиняна проиграл на выборах в Абовяне

Действующий мэр города Абовян Котайской области Ваагн Геворкян одержал победу на местных выборах, прошедших накануне, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что в выборах принимали участие пятеро кандидатов, среди которых - действующий градоначальник, приближенный к лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну Ваагн Григорян, и кандидат от партии власти "Гражданский договор" Григор Гулян.

Как пишут местные СМИ, согласно предварительным данным за кандидатуру Геворкяна отдали свои голоса 8441 человек, а Гуляна - 8031 голосов.

Отметим, что во время предвыборной компании Г.Гуляна поддержал лично премьер-министр Армении Никол Пашинян.