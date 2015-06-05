​Солдат МЧС погиб в результате несчастного случая

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 5 июня скончался солдат N-ой воинской части войск гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Аллахъяр Назим оглу Мамедов 1992 г.р.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС, солдат, призванный на действительную воинскую службу из Наримановского районного отдела города Баку Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики, погиб из-за несчастного случая, произошедшего в результате несоблюдения правил безопасности во время работы в парке техники воинской части.

В связи с инцидентом Военная прокуратура Азербайджанской Республики начала расследование.