Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы подали апелляцию
- 12 января, 2026
- 11:49
Трое граждан Саудовской Аравии, снявшие и опубликовавшие в соцсетях неэтичное видео на Аллее шехидов в Баку, подали апелляцию на приговор Сабаильского районного суда.
Как сообщает Report, жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.
Напомним, что ранее приговором суда Альзаман Махди Али, Альгабр Мохаммад Хуссейн и Альгабр Махди Мохаммад были приговорены к 2 годам лишения свободы.
Осужденные будут отбывать наказание в тюрьме общего режима, а после истечения срока заключения их депортируют из Азербайджана. Перед оглашением приговора подсудимым было предоставлено последнее слово. Они извинились перед азербайджанским народом и заявили, что не знали, что это место является Аллеей шехидов.
Государственный обвинитель требовал приговорить их к 4 годам лишения свободы.
Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в августе 2025 года. Трое иностранных граждан, прибывшие в Азербайджан в качестве туристов, сняли на Аллее шехидов видеоролики оскорбительного характера и разместили их в социальных сетях.