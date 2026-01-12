Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы подали апелляцию

    Происшествия
    • 12 января, 2026
    • 11:49
    Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы подали апелляцию

    Трое граждан Саудовской Аравии, снявшие и опубликовавшие в соцсетях неэтичное видео на Аллее шехидов в Баку, подали апелляцию на приговор Сабаильского районного суда.

    Как сообщает Report, жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

    Напомним, что ранее приговором суда Альзаман Махди Али, Альгабр Мохаммад Хуссейн и Альгабр Махди Мохаммад были приговорены к 2 годам лишения свободы.

    Осужденные будут отбывать наказание в тюрьме общего режима, а после истечения срока заключения их депортируют из Азербайджана. Перед оглашением приговора подсудимым было предоставлено последнее слово. Они извинились перед азербайджанским народом и заявили, что не знали, что это место является Аллеей шехидов.

    Государственный обвинитель требовал приговорить их к 4 годам лишения свободы.

    Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в августе 2025 года. Трое иностранных граждан, прибывшие в Азербайджан в качестве туристов, сняли на Аллее шехидов видеоролики оскорбительного характера и разместили их в социальных сетях.

    уголовное дело туристы Саудовская Аравия Аллея шехидов Сабаильский суд приговор
    Лента новостей