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Снос старого здания Бакинского Европейского лицея приостановлен

Снос старого здания Бакинского Европейского лицея приостановлен Приостановлен снос старого здания Бакинского Европейского лицея, расположенного в Ясамальском районе, на пересечении улиц Сулеймана Тагизаде и Ростроповичей.
Происшествия
8 апреля 2024 г. 13:13
Снос старого здания Бакинского Европейского лицея приостановлен

Приостановлен снос старого здания Бакинского европейского лицея, расположенного в Ясамальском районе, на пересечении улиц Сулеймана Тагизаде и Ростроповичей.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры.

В госслужбе отметили, что территория была осмотрена сотрудниками учреждения: "Снос здания приостановлен. Для определения исторического и археологического значения местности будут привлечены специалисты. После заключения экспертов будут предприняты соответствующие шаги".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Avropa Liseyinin köhnə binasının söküntüsü dayandırılıb

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