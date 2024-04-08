Снос старого здания Бакинского Европейского лицея приостановлен

Приостановлен снос старого здания Бакинского Европейского лицея, расположенного в Ясамальском районе, на пересечении улиц Сулеймана Тагизаде и Ростроповичей.

Приостановлен снос старого здания Бакинского европейского лицея, расположенного в Ясамальском районе, на пересечении улиц Сулеймана Тагизаде и Ростроповичей.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры.

В госслужбе отметили, что территория была осмотрена сотрудниками учреждения: "Снос здания приостановлен. Для определения исторического и археологического значения местности будут привлечены специалисты. После заключения экспертов будут предприняты соответствующие шаги".