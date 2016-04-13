Снижен срок наказания менеджера по продажам Veysəloğlu

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился суд по апелляционной жалобе против приговора в отношении Нахида Ахундова, обвиняемого в присвоении денег.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова было объявлено решение.

Согласно решению, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям был изменен, срок наказания Н.Ахундова был сокращен с 7 до 3 лет.

Обвиняемый полностью выплатил нанесенный компании ущерб.

Отметим, что Н.Ахундов работал менеджером ООО Veysəloğlu. Он признан виновным в присвоении 12 тыс. манатов. В ходе следствия в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Н.Ахундов обвинялся по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Н.Ахундов осужден на 7 лет лишения свободы. Он был арестован в зале суда. Не согласившись с приговором, Н.Ахундов обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.