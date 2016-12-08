 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Снег затруднил движение на дороге Лянкяран-Лерик - ФОТО

    Толщина снега в отдельных местах достигла 15-20 см

    Лянкяран. 8 декабря. REPORT.AZ/ Выпавший сегодня в южный регион снег затруднил движение транспорта на дороге Лянкяран-Лерик.

    Как сообщает южное бюро Report, на отдельных участках дороги наблюдается гололед, что стало причиной временного ограничения движения. На территорию привлечены техника и живая сила Лерикского районного дорожно-эксплуатационного управления, которые очистили дорогу от снега и льда и посыпали песком и гравием, после чего движение было восстановлено.

    Отметим, что снег в южном регионе не прекратился, наблюдаются мороз и ветер.

    Толщина снежного покрова в г Лянкяран достигает 7-10, в горных и предгорных селах 15-20 см. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi