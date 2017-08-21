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    Смотрителя автостоянки дома торжеств сбил грузовой автомобиль

    По факту ведется расследование

    Агстафа. 21 августа. REPORT.AZ/ В Агстафе произошло ДТП с наездом на пешехода.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел перед одним из домов торжеств. Работающий в доме торжеств смотрителем автостоянки житель Агстафинского района Эльчин Аббас оглу Ахмедов 1964 г.р. был сбит грузовиком, когда помогал автомобилю въехать на территории стоянки. В результате пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

    По факту ведется расследование.

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