СМИ: В Киеве неизвестные пытались бросить взрывпакет по машине посольства Азербайджана - ДОПОЛНЕНО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные пытались бросить взрывпакет по машине посольства Азербайджана в Киеве.
Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом сообщают очевидцы инцидента.
Ранее сообщалось о взрыве в центре Киева недалеко от здания кабмина Украины на улице Грушевского.
По свидетельству очевидцев, добросить взрывпакет до машины не удалось, в итоге он взорвался, ранив двух прохожих - мужчину и женщину.
На место происшествия прибыли руководитель Нацполиции Сергей Князев и секретарь СНБО Александр Турчинов.
По версии СБУ страны, основной версией взрыва является хулиганство.
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В посольстве Азербайджана в Украине в заявлении Report опровергли данный факт.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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