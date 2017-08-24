СМИ: В Киеве неизвестные пытались бросить взрывпакет по машине посольства Азербайджана - ДОПОЛНЕНО

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные пытались бросить взрывпакет по машине посольства Азербайджана в Киеве.

Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом сообщают очевидцы инцидента.

Ранее сообщалось о взрыве в центре Киева недалеко от здания кабмина Украины на улице Грушевского.

По свидетельству очевидцев, добросить взрывпакет до машины не удалось, в итоге он взорвался, ранив двух прохожих - мужчину и женщину.

На место происшествия прибыли руководитель Нацполиции Сергей Князев и секретарь СНБО Александр Турчинов.

По версии СБУ страны, основной версией взрыва является хулиганство.

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В посольстве Азербайджана в Украине в заявлении Report опровергли данный факт.