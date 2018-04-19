Смертельное ДТП на трассе Баку- Губа - ОБНОВЛЕНО

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Абшерон. 19 апреля. REPORT.AZ/ Установлена личность погибшего в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на магистрали Баку-Губа.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, в Абшеронском районе неизвестный автомобиль сбил Ахмеда Самед оглы Омарова 1956 г.р. Пострадавший скончался от полученных травм на месте происшествия.

*** 10:29

Абшерон. 19 апреля. REPORT.AZ/ На магистрали Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали, пролегающем по территории поселка Джейранбатан Абшеронского района.

Автомобиль сбил насмерть мужчину примерно 40-45 лет. В настоящее время выясняется личность погибшего.

По факту ведется расследование.