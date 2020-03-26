Служащий Государственного совета Ватикана заразился коронавирусом

Итальянский прелат, служащий в Государственном совете Ватикана, заразился коронавирусом и госпитализирован.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 25 марта вечером сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о монсеньоре, который живет в ватиканской гостинице "Дом святой Марфы", официальной резиденции Папы Римского Франциска. В отношении всех ее обитателей были применены предусмотренные медицинско-санитарным протоколом меры. При этом официальные представители Ватикана не подтвердили пока данной информации.

По официальным данным, на территории папского города-государства выявлено всего 4 случая заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Помимо зараженного участника прошедшей в конце февраля конференции, посвященной искусственному разуму, выявлены еще три случая. В частности, заразились один из сотрудников службы обеспечения и два работника ватиканских музеев. Как сообщила служба печати Святого престола, все инфицированные были помещены в изоляцию в целях предосторожности до подтверждения диагноза.

Итальянские СМИ утверждают, что Папа Римский Франциск уже переведен на фактический режим карантина. Его контакты с окружающими сокращены до минимума.