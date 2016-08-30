 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Следующий из Габалы в Баку пассажирский автобус потерпел аварию - 2 погибших, 3 раненых - ВИДЕО

    Столкнулись микроавтобус и эвакуатор

    Исмаиллы. 30 августа. REPORT.AZ/ В Исмаиллинском районе микроавтобус столкнулся с эвакуатором.

    Как сообщает ширванский корреспондент Report, ДТП произошло на 39 км дороги Муганлы-Исмаиллы на территории села Талыстан.

    Следующий из Габалы в Баку пассажирский автобус столкнулся с принадлежащим жителю Товузского района встречным эвакуатором марки "Mitsubishi".

    В результате ДТП погибли 2 человека. Пассажир эвакуатора Фуад Шамиль оглу Мусаев 1982 г.р. и пассажиры микроавтобуса - жительница Габалы 10-летняя Хагигат Вафадар гызы Пашаева и 14-летняя Нухаля Масуд гызы Исмаилова получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу. Их состояние расценивается как средней тяжести.

    Факт расследуется следственным отделом Главного управления государственной дорожной полиции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi