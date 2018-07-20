Следовавший рейсом Москва-Баку автобус попал в ДТП, 8 граждан Азербайджана пострадали

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Три автомобиля столкнулись в Ставропольском крае России, в результате пострадали 13 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, сегодня утром на федеральной автодороге "Кавказ" столкнулись рейсовый микроавтобус "Мерседес", следовавший по маршруту Москва - Баку, легковой автомобиль "Форд" и автомобиль "ВАЗ 2110".

Пострадавшие доставлены в больницы Минеральных вод и Пятигорска, среди них 8 граждан Азербайджана.

"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, краевой минздрав держит ситуацию на контроле", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ставроопольского края.