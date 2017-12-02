Скончался заслуженный деятель науки Азербайджана

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Скончался доктор философских наук, заслуженный деятель науки, профессор Джамал Мустафаев.

Как сообщает Report, он скончался на 89-ом году жизни.

Д.Мустафаев будет похоронен в родном селе Косалы Гардабанского района Грузии.

Напомним, что Д.Мустафаев родился в 1928 году в селе Косалы района Гарайазы (ныне Гардабани) В 1968-1976 гг он работал заведующим кафедрой философии в Азербайджанском педагогическом институте иностранных языков. С 1976 года до 1999 года был профессором Азербайджанского государственного университета (нынешний Бакинский государственный университет). В 1985-1991 годах в этом же университете Д.Мустафаев работал заведующим кафедрой этики-эстетики.

С 1999 года по сегодняшний день был директором Центра переводческих исследований Хазарского Университета.