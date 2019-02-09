Скончался заместитель начальника главного управления МВД

Гянджа. 9 февраля. REPORT.AZ/ Скончался заместитель начальника Главного управления по борьбе с наркотиками МВД полковник полиции Шукюр Мехтиев.

Как сообщает западное бюро Report, Ш.Мехтиев скончался в Гянджинской международной больнице, где проходил лечение.

В МВД подтвердили Report эту информацию.

Напомним, что Ш.Мехтиев был назначен на должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в 2015 году. Ранее он возглавлял Шамкирское районное управление полиции.