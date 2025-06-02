Скончался заключенный, пострадавший в результате обрушения крыши исправительного учреждения

Скончался заключенный, пострадавший в результате обрушения крыши исправительного учреждения.

Скончался заключенный, пострадавший в результате обрушения крыши исправительного учреждения.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве юстиции.

Отмечается, что 1 июня в 13:10 обрушилась крыша жилого корпуса для заключенных тюрьмы №12. В результате заключенный, Мовлам Мухтар оглу Мустафаев, приговоренный к пожизненному заключению по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, скончался от полученных телесных повреждений.

В результате инцидента другие заключенные или сотрудники учреждения не пострадали.

По факту Гарадагской районной прокуратурой проводится расследование.