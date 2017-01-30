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    Скончался один из братьев, сбитых в Баку маршрутным автобусом 17 дней назад

    Хатаинское РУП ведет расследование

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Скончался один из братьев, сбитых в Баку маршрутным автобусом 17 дней назад.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 13 января на улице Г.Мехмандарова в Хатаинском районе житель Баку Шабаддин Масумов за рулем маршрутного автобуса №40 марки "Daewoo" сбил братьев Машаллаха и Намика Мамедовых.

    Пострадавший Н.Мамедов 29 января скончался у себя дома.

    Хатаинское РУП ведет расследование. 

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