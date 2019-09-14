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Скончался Народный художник Азербайджана

​Скончался Народный художник Азербайджана

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.

Как сообщает Report, скончался выдающийся представитель азербайджанской школы изобразительного искусства, Народный художник Таир Таиров. 

Художник скончался в возрасте 71 года.

Таир Таиров родился 30 мая 1948 года в Баку. В 1973 году окончил Азербайджанский государственный институт искусств. Прославился как художник-постановщик театральных постановок. 

Таир Таиров создал декорации и эскизы нарядов к таким постановкам, как "Травиата", "Севильский цирюльник", "Севиль", "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот", "Лейли и Меджнун" и многих других.

В 2002 году Таир Таиров был удостоен звания "Заслуженный художник", а в 2013 году – "Народный художник".

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