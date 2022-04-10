Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

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Скончался один из пострадавших во время взрыва в ночном клубе "Location", расположенном на территории Сабаильского района столицы - Айхан Фейзуллазаде, 2001 года рождения. Как передает Report, отмечается, что он работал официантом в ​​данном заведении. Число погибших в результате взрыва возросло до четырех. В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили факт. Отметим, что 3 апреля в 03:00 в клубе "Location" на улице Тарлана Алиярбекова произошел взрыв. В результате инцидента погиб один человек (работница заведения Ахундова Майя, 1979 г.р.), 37 человек получили ранения. Затем, скончались 6 апреля в больнице Эйнуллаева Фаргана Фархад гызы, 1999 года рождения, а 9 апреля сотрудник клуба Гюльбала Абдуллаев, 2001 года рождения. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook