Скончался экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов

Скончался бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов.

Скончался бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов.

Об этом Report сообщил председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде.

По его словам, Муталибов скончался сегодня от продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

Аяз Нияз оглы Муталибов родился 12 мая 1938 года в г.Баку, Азербайджанской ССР, в семье врачей.

В 1956 году Аяз Муталибов окончил Бакинскую среднюю школу №189. В школьные годы увлекался джазовой музыкой, за что подвергался критике в стенгазете, как "стиляга" и "подражатель реакционной западной культуры". Выступал за сборную школы в городских соревнованиях по воллейболу. В 1956-1962 годах учился в Азербайджанском институте Нефтехимии им.Азизбекова.

В 1958-1959 гг. работал старшим техником-конструктором Азербайджанского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации.

С 1959 году Аяз Муталибов трудился на Бакинском заводе электробытовых приборов. На этом предприятии А.Муталибов проработал более 15 лет, пройдя все ступени служебной лестницы - от мастера сборочного цеха и до директора завода. В 1974 году он стал генеральным директором производственного объединения "Бакэлектробытмаш".

В 1977 году Аяза Муталибова избирают вторым секретарем Наримановского райкома Коммунистической партии Азербайджана.

В 1979 году А.Муталибов получает назначение на пост министра местной промышленности Азербайджана.

С 1982 года Аяз Муталибов - председатель Государственного планового комитета (Госплана) республики и одновременно заместитель Председателя Совета Министров Азербайджана. На этой должности Аяз Муталибов проработал до января 1989 года.

С января 1989 года А.Муталибов - председатель Совета Министров Азербайджанской ССР.

24 января 1990 года Аяз Муталибов избирается первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Причем, по инициативе самого Муталибова выборы проводятся на альтернативной основе.

В мае 1990 года Верховный Совет Азербайджана избирает Аяза Муталибова президентом республики.

В сентябре 1991 года А.Муталибов приостановил свои полномочия и назначил проведение прямых и альтернативных президентских выборов, считая, что только таким образом может быть подтверждена его легитимность. Подавляющим большинством голосов азербайджанский народ выбирает Аяза Муталибова своим первым президентом.

Сразу же после выборов созывается последний cъезд Компартии Азербайджана, на котором Аяз Муталибов выходит из КПСС, а КП Азербайджана принимает решение о самороспуске.

25 февраля 1992 года азербайджанская оппозиция настаивает на созыве внеочередной сессии Верховного Совета республики, на которой выдвигает требование об отставке президента, возложив на него вину за обострение обстановки в Нагорном Карабахе. В течение двух дней депутаты находились в заложниках у вооруженной оппозиции. Чтобы избежать неминуемого кровопролития, Аяз Муталибов был вынужден подать в отставку.

14 мая того же года Верховный Совет республики, заслушав отчет парламентской Комиссии по расследованию событий в Нагорном Карабахе, и не найдя прямой вины Аяза Муталибова, отменяет свое решение об отставке и восстанавливает его на посту президента. На следующий день члены Народного Фронта организуют массовые беспорядки, в результате которых 16 мая 1992 года А.Муталибов был вынужден покинуть республику.

До 2012 года проживал в Москве. Затем экс-президент вернулся на Родину.