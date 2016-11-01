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    Скончался член-корреспондент НАНА

    Умер Овсат Абдинов

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская наука понесла тяжелую утрату.

    Как сообщает Report, скончался член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, доктор физико-математических наук, профессор Овсат Абдинов.

    Отметим, что Абдинов Овсат Байрам оглу родился 23 февраля 1944 года в городе Балакян. В 1966 году окончил факультет физики Бакинского государственного университета. В 1972 году защитил кандидатскую, а в 1986 году - докторскую диссертацию. 

    С 1975 года руководил лабораторией "Физика высоких энергий" Института физики НАНА. Длительное время работал в Объединенном институте ядерных исследований (город Дубна, Россия). Преподавал в различных университетах Азербайджана. 

    Является автором и соавтором более 300 статей, опубликованных в зарубежных и отечественных научных журналах. В 2014 году был избран член-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана.

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