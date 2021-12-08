Скончалась известный ученый-историк Фарида Мамедова

10:09

Скончалась известный азербайджанский ученый-историк, завотделом "Историческая география и демография Азербайджана" Института истории НАНА, членкор Национальной академии наук Азербайджана Фарида Мамедова.

Об этом Report сообщили в Институте истории.

Ф.Мамедова родилась 8 августа 1936 года в городе Али-Байрамлы (ныне Ширван) Азербайджанской ССР, в 1955-1960 годах училась на историческом факультете Азербайджанского государственного университета (ныне БГУ).

С 1960 года приступила к работе в Институте истории НАНА, с 2002 года являлась завотделом "Историческая география Азербайджана" (ныне "Историческая география и демография Азербайджана").

В 1962-1969 годах стажировалась в Институте востоковедения АН СССР в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), была аспирантом: знала древнеперсидский (клинописный), среднеперсидский (пехлеви), древнеармянский (грабар) и древнегрузинский языки.

В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию на тему ""История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю Кавказской Албании", а в 1987 году - докторскую диссертацию на тему "Политическая история и историческая география Кавказской Албании".

В 1991 году избрана доктором исторических наук, затем действительным членом Национальной творческой академии Азербайджана; в 1993 году - доктором исторических наук, в 2001 году - членкором НАНА.

Впервые в науке исследовала причины раннего распространения христианства в Албании, историю образования Албанской Церкви, доказала, что Церковь была создана как Апостольская, ее автокефальную независимость, а также то, что она является одной из древнейших церквей, возникших как на Кавказе, так и в мире.

В своей монографии "Кавказская Албания и албанцы", изданной в 2005 году, раскрыла основные аспекты истории Кавказской Албании, осветила историю последних албанцев IX–XIX веков.

Совмещала научную деятельность с преподавательской. В 1978 году работала учителем истории в АГУ, Азербайджанском педагогическом институте, в 1997-1998 годах – Университете "Хазар", в 1998 году была профессором кафедры "Политология" Западного университета, в 1998-2001 годы –заведующей кафедрой "Гуманитарные дисциплины".

Ф.Мамедова являлась организатором и докладчиком 6 международных конференций, участником и докладчиком 27 международных конференций.

Ей принадлежат 6 монографий и 120 статей.