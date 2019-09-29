Сильный ветер вызвал ряд осложнений в Гейчае - ВИДЕО

В Гейчайском районе сильный ветер вызвал ряд негативных последствий.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, на несколько часов была приостановлена подача электроэнергии. По причине сильного ветра повреждены линии электропередач.

По предварительным данным, ночью ветер сорвал крышу пятиэтажного жилого дома в Гейчайском районе. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что проблем с газоснабжением не было.

Также сообщается, что в нескольких селах сильный ветер привел к пожару.

Так, в селах Маликкенд и Шыхбай сгорело около 5 гектаров земли.

На место происшествия были привлечены сотрудники Гейчайского пожарного управление МЧС. В результате принятых мер огонь не переместился в близлежащие районы.