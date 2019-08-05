Сильный ветер в Баку снес крышу жилого здания - ФОТО

Сильный ветер в Баку снес крышу жилого здания.
Как сообщает Report, инцидент отмечен на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе.
На месте происшествия проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Рамин Шахбазов
Сильный ветер в Баку снес крышу жилого здания.
Как сообщает Report, инцидент отмечен на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе.
На месте происшествия проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Рамин Шахбазов
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