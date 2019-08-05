Сильный ветер в Баку снес крышу жилого здания - ФОТО

Сильный ветер в Баку снес крышу жилого здания

5 августа, 2019 13:43

https://report.az/storage/news/eac51b0a87a3540ef54b9b07463528ef/05207c5d-49c1-436d-babd-b9f374ac555b_292.jpg Сильный ветер в Баку снес крышу жилого здания. Как сообщает Report, инцидент отмечен на проспекте Гусейна Джавида в Ясамальском районе. На месте происшествия проводятся ремонтно-восстановительные работы. Рамин Шахбазов

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