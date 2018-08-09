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    Сильный ветер в Баку вызвал ряд негативных последствий - ВИДЕО

    Ветер повалил дерево, которое упало на легковой автомобиль© Report

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Баку вызвал ряд негативных последствий. 

    Как сообщает Report, на улице Хана Шушинского в Насиминском районе столицы ветер повалил дерево, которое упало на легковой автомобиль. На другой территории указанного района дерево упало на остановку. 

    Отметим, что сегодня в Объединение зеленого хозяйства Исполнительной власти города Баку поступило 6 обращений, связанных с поломкой ветвей деревьев или вырыванием их с корнями в результате сильного ветра в различных территориях столицы.

    Как заявил Report начальник отдела объединения Орхан Мамедов, хотя в результате этих случаев пострадавших нет, в любой момент может случиться трагедия.

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