Сильное землетрясение разрушило жилые дома в Агдамском и Тертерском районах - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В результате сильного землетрясения в ночь на 16 ноября в Азербайджане магнитудой 5.7 баллов в некоторых районах разрушены жилые дома.

Как сообщил глава комиссии Чрезвычайных Ситуаций (ЧС) при ИВ Агдамского района Аллахверян Алиев, в селе Учоглан был разрушен частный жилой дом. Помимо прочего, в селе Гузанлы взорвался электрический трансформатор, что привело к перебоям в обеспечении электричеством этого населенного пункта. В данный момент ведутся ремонтные работы сотрудниками ОАО «Азеришыг».

Толчки также привели к разрушениям в некоторых селах Тертерского района. Как сообщил Report, первый заместитель ИВ Тертерского района, глава комиссии ЧС по району Рамиз Шабанов, в селах Эвоглу, Исмаилбейли и Эскипара часть жилых домов, построенных из глины разрушены, появилось большое количество трещин на ограждениях.

В данный момент комиссия изучает размер ущерба.

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Баку. 16 ноября REPORT.AZ/ Сильное землетрясение в регионах Азербайджана привело к частичному повреждению жилых домов.

Как сообщает Карабахское бюро Report, в результате толчков магнитудой до 6 баллов, на стенах домов и ограждений появились трещины, некоторые дома пришли в аварийное состояние.

Люди в панике вышли на улицы. Подземные толчки длились примерно 35-40 секунд.