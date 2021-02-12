О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шурин Али Гасанова уволен из МВД

Шурин Али Гасанова уволен из МВД Начальник Управления уголовного розыска Главного управления полиции на транспорте Министерства внутренних дел Джабраил Велиев освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
12 февраля 2021 г. 15:13
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
0 : 00
0 : 00

Начальник Управления уголовного розыска Главного управления полиции на транспорте Министерства внутренних дел Джабраил Велиев освобожден от занимаемой должности.

По полученной Report информации, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Дж.Велиев был уволен за недочеты в своей служебной деятельности.

Ранее Дж.Велиев занимал должность начальника Сальянского районного отдела полиции.

Дж.Велиев является шурином Али Гасанова, начальника упраздненного отдела общественно-политических вопросов Администрации президента.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Əli Həsənovun DİN-də çalışan qaynı işdən çıxarıldı - EKSKLÜZİV

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
Назначен новый пресс-секретарь Милли Меджлиса
12 февраля 2021 г. 11:01
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода
11 февраля 2021 г. 15:52
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
В Азербайджане в 2020 году 48 человек погибли в результате несчастных случаев на производстве
9 февраля 2021 г. 14:47
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
Киев предложил Баку сотрудничество по созданию трансграничной номинации в ЮНЕСКО
9 февраля 2021 г. 12:13
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
Замминистра: Украина осуждает факты разрушения памятников культуры в Карабахе
9 февраля 2021 г. 10:05
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
В Азербайджане началась вакцинация полицейских
8 февраля 2021 г. 14:55
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
Директор центра Службы ASAN в руководстве AzInTelecom
8 февраля 2021 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi