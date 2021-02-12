Шурин Али Гасанова уволен из МВД

Начальник Управления уголовного розыска Главного управления полиции на транспорте Министерства внутренних дел Джабраил Велиев освобожден от занимаемой должности.

Начальник Управления уголовного розыска Главного управления полиции на транспорте Министерства внутренних дел Джабраил Велиев освобожден от занимаемой должности.

По полученной Report информации, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Дж.Велиев был уволен за недочеты в своей служебной деятельности.

Ранее Дж.Велиев занимал должность начальника Сальянского районного отдела полиции.

Дж.Велиев является шурином Али Гасанова, начальника упраздненного отдела общественно-политических вопросов Администрации президента.