Шторм выбросил на берег судно с углем на Сахалине

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Судно с 3,9 тоннами угля выбросило на берег во время шторма возле угольного порта Шахтерск (западное побережье Сахалина - ИФ) вечером в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в морском координационном спасательном подцентре (МСПЦ) "Южно-Сахалинск".

"Судно стояло на рейде морского порта Шахтерска под погрузкой угля. Во время сильного шторма в этом районе его сорвало с якорей и выбросило на берег. Экипаж не пострадал, угрозы для моряков нет, так как судно находится на берегу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, судно принадлежит угольному морскому порту Шахтерск, порт приписки судна - Корсаков. На борту корабля находится 3,9 тонн угля. По предварительным данным, судно получило повреждение обшивки.

Его обследованием займутся морские спасатели с Сахалинского филиала Росморречфлота, которые на своем судне должны прибыть к месту происшествия в понедельник из Корсакова.

После обследования судна, его попытаются стянуть с мели, но для этого необходимо разгрузить его - снять уголь и балласт.

Собеседник агентства также напомнил, что во вторник ожидается подход к Сахалину очередного циклона, который принесет штормовую погоду.