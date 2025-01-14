В Азербайджане предотвращен теракт против члена религиозной общины

СГБ: Задержаны лица, планировавшие теракт против члена религиозной общины

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала граждан Азербайджана и Грузии, планировавших теракт против члена одной из действующих в стране религиозных общин.

Как сообщили Report в СГБ, задержанными являются Агиль Асланов (гражданин Грузии), занимавшийся контрабандой наркотических средств, и Джейхун Исмаилов.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года Асланов во время поездки в третью страну через знакомого встретился с сотрудниками спецслужб этой страны, которые поручили ему организовать покушение на члена религиозной общины в Азербайджане за 200 тысяч долларов США. Они показали ему фотографии и предоставили информацию о жертве.

Асланову также было поручено собрать и передать им необходимые разведданные о жертве, в том числе его месте работы, за что ему был выдан аванс в размере 2 тысяч долларов.

По прибытии в Баку Асланов привлек к делу гражданина Азербайджана Джейхуна Исмаилова, обещав ему материальное вознаграждение. Вместе они занимались сбором информации о члене религиозной общины, отправили координаты его места жительства и работы представителю иностранной спецслужбы через мобильное приложение.

По факту в СГБ возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1, 274, 276 и другим статьям УК АР, судом в отношении Агиля Асланова и Джейхуна Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.