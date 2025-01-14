О нас

В Азербайджане предотвращен теракт против члена религиозной общины

В Азербайджане предотвращен теракт против члена религиозной общины СГБ: Задержаны лица, планировавшие теракт против члена религиозной общины
Происшествия
14 января 2025 г. 09:29
В Азербайджане предотвращен теракт против члена религиозной общины

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала граждан Азербайджана и Грузии, планировавших теракт против члена одной из действующих в стране религиозных общин.

Как сообщили Report в СГБ, задержанными являются Агиль Асланов (гражданин Грузии), занимавшийся контрабандой наркотических средств, и Джейхун Исмаилов.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года Асланов во время поездки в третью страну через знакомого встретился с сотрудниками спецслужб этой страны, которые поручили ему организовать покушение на члена религиозной общины в Азербайджане за 200 тысяч долларов США. Они показали ему фотографии и предоставили информацию о жертве.

Асланову также было поручено собрать и передать им необходимые разведданные о жертве, в том числе его месте работы, за что ему был выдан аванс в размере 2 тысяч долларов.

По прибытии в Баку Асланов привлек к делу гражданина Азербайджана Джейхуна Исмаилова, обещав ему материальное вознаграждение. Вместе они занимались сбором информации о члене религиозной общины, отправили координаты его места жительства и работы представителю иностранной спецслужбы через мобильное приложение.

По факту в СГБ возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1, 274, 276 и другим статьям УК АР, судом в отношении Агиля Асланова и Джейхуна Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's State Security Service foils terrorist plot against religious community member
Версия на азербайджанском языке Dini icma üzvünə qarşı terror aktı planlaşdırmış şəxslər həbs olunub

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi