СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана разоблачила транснациональную организованную преступную группировку, занимавшуюся изготовлением фальшивых украинских документов.
Как сообщили Report в пресс-службе СГБ, члены данной группировки снабжали граждан Азербайджана и других стран поддельными украинскими документами, которые позволяли им проживать в различных странах мира под видом граждан Украины, а также получать убежище и визы.
В ходе проведенного СГБ расследования выяснилось, что Нуриев Ибадет Гахраман оглу, проживающий во Львове (Украина), Багиров Фарид Вагиф оглу, проживающий в Стамбуле (Турция), и другие лица, ранее вступившие в сговор, обеспечивали отдельных лиц паспортами, удостоверениями личности, водительскими правами и другими документами Украинской Республики. За каждый документ злоумышленники брали до 30 000 долларов.
Злоумышленники задержаны и привлечены к следствию в Азербайджанской Республике, им предъявлены обвинения в изготовлении, продаже фальшивых документов и других преступных действиях.
"В ходе расследования также удалось установить личности граждан, которые уже проживают в других странах по поддельным документам. Интенсивные оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - сообщили в СГБ.