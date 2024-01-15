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СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов

СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала членов транснациональной организованной преступной группировки, занимавшейся подготовкой фальшивых документов Украины.
Происшествия
15 января 2024 г. 09:40
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана разоблачила транснациональную организованную преступную группировку, занимавшуюся изготовлением фальшивых украинских документов.

Как сообщили Report в пресс-службе СГБ, члены данной группировки снабжали граждан Азербайджана и других стран поддельными украинскими документами, которые позволяли им проживать в различных странах мира под видом граждан Украины, а также получать убежище и визы.

В ходе проведенного СГБ расследования выяснилось, что Нуриев Ибадет Гахраман оглу, проживающий во Львове (Украина), Багиров Фарид Вагиф оглу, проживающий в Стамбуле (Турция), и другие лица, ранее вступившие в сговор, обеспечивали отдельных лиц паспортами, удостоверениями личности, водительскими правами и другими документами Украинской Республики. За каждый документ злоумышленники брали до 30 000 долларов.

Злоумышленники задержаны и привлечены к следствию в Азербайджанской Республике, им предъявлены обвинения в изготовлении, продаже фальшивых документов и других преступных действиях.

"В ходе расследования также удалось установить личности граждан, которые уже проживают в других странах по поддельным документам. Интенсивные оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - сообщили в СГБ.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Security Service detains transnational criminal group engaged in making fake foreign documents
Версия на азербайджанском языке DTX: "Xarici ölkəyə aid saxta sənədlər hazırlayan transmilli cinayətkar dəstə üzvləri saxlanılıb"

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