СГБ провела операцию на Астаринском пограничном контрольно-пропускном пункте, задержаны 4 таможенника - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики провели операцию в Астаринском пограничном контрольно-пропускном пункте.

Как сообщает Report, в ходе операции задержаны 5 человек.

Согласно информации, сотрудниками СГБ задержан Амур Меджидов, который через Астаринский пограничный контрольно-пропускной пункт ввез в страну контрабандным путем драгоценности из Саудовской Аравии. Установлено, что А.Меджидов привез драгоценности, возвращаясь с Умры.

Также выяснилось, что А.Меджидов совершил это деяние согласованно с сотрудниками Астаринского пограничного контрольно-пропускного пункта.

В результате помимо А.Меджидова были задержаны также 4 сотрудника КПП.

В отношении А.Меджидова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Четверо таможенника привлечены к следствию.

Следственные мероприятия продолжаются.