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    СГБ провела операцию на Астаринском пограничном контрольно-пропускном пункте, задержаны 4 таможенника - ЭКСКЛЮЗИВ

    Возвращающийся с Умры мужчина ввез в страну контрабандным путем драгоценности из Саудовской Аравии

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики провели операцию в Астаринском пограничном контрольно-пропускном пункте. 

    Как сообщает Report, в ходе операции задержаны 5 человек. 

    Согласно информации, сотрудниками СГБ задержан Амур Меджидов, который через Астаринский пограничный контрольно-пропускной пункт ввез в страну контрабандным путем драгоценности из Саудовской Аравии. Установлено, что А.Меджидов привез драгоценности, возвращаясь с Умры. 

    Также выяснилось, что А.Меджидов совершил это деяние согласованно с сотрудниками Астаринского пограничного контрольно-пропускного пункта. 

    В результате помимо А.Меджидова были задержаны также 4 сотрудника КПП.

    В отношении А.Меджидова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    Четверо таможенника привлечены к следствию. 

    Следственные мероприятия продолжаются.

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