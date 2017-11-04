СГБ провела операцию, арестован подозреваемый в шпионаже

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В результате продолжающихся расследований в Службе госбезопасности был задержан Мирюсиф Мирмахмуд оглу Солтанов, подозреваемый в вывозе граждан Азербайджана за пределы страны и налаживании их связи с сотрудниками спецслужб иностранного государства, а также предательстве родины и шпионаже взамен на материальное вознаграждение.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы госбезопасности.

Мирюсиф Солтанов был привлечен к уголовной ответственности по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса, в отношении него избрана мера пресечения – арест.