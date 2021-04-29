СГБ назвал присвоенные экс-главой Шамкирского района суммы денег

Продал за 40 манатов все доли ООО Çinarlı Qəsəbə

Во время расследования по возбужденному уголовному делу возникли обоснованные подозрения, что Мамедов Алимпаша Адиль оглу, злоупотребив должностными полномочиями главы Исполнительной власти Шамкирского района, продал за 40 манатов все доли ООО Çinarlı Qəsəbə, учрежденного муниципалитетом Чинарлы Шамкирского района с имуществом на сумму 2 миллионов 844 тыс. манатов, своему сыну Ализаде Адилю Алимпаша оглу и ООО Şəmkir Səbət Ticarət Mərkəzi, а также все доли ООО Abad Şəmkir – завода по производству продуктов питания с имуществом на 967 тыс. манатов, учрежденного муниципалитетом города Шемкир, за 180 манатов своему сыну Адилю Ализаде, тем самым присвоив в особо крупных размерах государственное имущество.

Как передает Report, об этом говорится в распространенной Службой госбезопасности Азербайджана информации.

"Кроме того, выявлены обоснованные подозрения, что Алимпаша Мамедов присвоил 218 тыс. манатов, перечисленные на счет ООО Ağstafasutikinti в связи с проведением в Шамкирском районе работ по благоустройству, посредством подчиненных ему лиц получил в качестве взятки 382 тыс. манатов от различных граждан, занятых в строительных работах за счет госбюджета на территории Шамкирского района, получил 217 тыс. манатов от различных граждан в связи с проведением на территории района строительных работ предпринимательского и жилого назначения.

Также ведется расследование по полученной информации, что Алимпаша Мамедов требовал и получал от территориальных исполнительных представителей главы районной исполнительной власти и должностных лиц других местных государственных структур от 3 до 10 тыс. манатов под различными предлогами. Также возникли обоснованные подозрения, что с целью сокрытия истинного источника полученных им путем присвоения и взяточничества средств он направил 832 тыс. манатов на строительство в Шамкирском районе на имя своего сына предприятия по разведению и обработке рыбы ООО Az Forel, он также направил средства на другие цели, легализуя крупную сумму денег, полученную преступным путем", - говорится в информации.

СГБ распространила официальную информацию в связи с арестом главы ИВ Шемкирского района Алимпаши Мамедова.